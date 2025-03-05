AMD все же выпустит две версии видеокарты RX 9060 XT — на 8 и 16 ГБ памяти

В списке сертификации компании появились две версии этой видеокарты — с 8 и 16 ГБ памяти GDDR6. Получается, нас ждет своеобразная «ответочка» AMD для RTX 5060 Ti от NVIDIA, которая также выйдет в двух конфигурациях.

Отметим, что RX 9060 XT не упоминалась в предыдущих утечках, а ее запуск ожидался позже. Однако теперь ясно, что карта уже на подходе.

Судя по спецификациям, это либо урезанный вариант Navi 48 (как у RX 9070), либо более слабый Navi 44 с 128-битной шиной памяти.

Обычная версия RX 9060 в сертификационных документах не фигурирует, так что либо AMD пока не планирует ее выпуск, либо она выйдет позже.

Ранее компания официально подтвердила, что серия RX 9060 стартует во II квартале 2025 года.