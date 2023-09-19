AMD вынудила NVIDIA снизить цены при помощи всего двух видеокарт — RX 7800 XT и RX 7700 XT

Эти новинки не только возродили конкуренцию в среднем ценовом сегменте, но и вынудили NVIDIA пересмотреть свою ценовую политику.

Сразу после выхода новинок от AMD, NVIDIA начала снижать стоимость своих аналогов — RTX 4070 и RTX 4060 Ti 16 ГБ. Цена первой упала на 8%, вторая подешевела на 10%.

Даже более доступные модели, такие как RTX 4060 и RTX 4060 Ti 8 ГБ, уменьшили свою стоимость, хотя и всего на 3%.

Данное снижение цен произошло на фоне отсутствия серьёзной конкуренции со стороны других моделей AMD. Например, Radeon RX 7900 XTX подешевела всего на 2%, а Radeon RX 7900 XT даже подорожала на 5%.