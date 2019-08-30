AMD выплатит $12 млн штраф за обман о "восьмиядерности" процессоров

По итогу разбирательства, растянувшегося на четыре года, суд обязал AMD выплатить истцам 12,1 млн долларов за то, что они были введены в заблуждение. Но что интересно, вся эта сумма будет распределена между всеми недовольными покупателями процессоров из Калифорнии, подавшими коллективный иск, а не только между Дикки и Палмером. Но что еще более интересно, в таком случае возмещение не превысит 35 долларов.

Напомним, что процессоры, из-за которых на компанию подали в суд, принадлежали к последнему поколению перед появлением легендарного Ryzen. И хоть уже тогда процессоры от AMD были в состоянии соперничать с Intel Haswell, все же плохая работа в однопоточных вычислениях не позволила компании стать лидером рынка.