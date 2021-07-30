AMD выпустила недорогую видеокарту для игр с 8 ГБ памяти

AMD выпустила недорогую видеокарту для игр с 8 ГБ памятиВопрос лишь в том, за какую цену она доберётся до нас?
Представители «красных» рассказали, что при проектировании видеоадаптера инженеры целились в комфортный «1080p-гейминг». Что интересно, по итогу RX 6600 XT сумела обогнать в этом плане прямого конкурента. Речь идёт о 15%-приросте в сравнении с NVIDIA RTX 3060, отмечает VideoCardz.
В основу новой видеокарты от AMD лёг GPU Navi 23 XT c 2048 потоковыми процессорами. Во время игрового режима его частота достигает 2359 МГц, а при включённом Boost и всех 2589 МГц. Также новинка может похвастаться 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 со 128-разрядной шиной.
К сравнению с NVIDIA RTX 3060 стоит добавить, что решение от AMD стоит немного дороже своего конкурента. Если рекомендованная цена видеоадаптера «зелёных» 330 долларов (24 тыс рублей), то RX 6600 XT оценён уже в 380 долларов (27,7 тыс рублей). Дата выхода новинки — 11 августа 2021 года.