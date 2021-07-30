Сегодня в 12:00

AMD выпустила недорогую видеокарту для игр с 8 ГБ памяти

Вопрос лишь в том, за какую цену она доберётся до нас?

Состоялась ChinaJoy AMD. В рамках мероприятия была представлена новая недорогая видеокарта Radeon RX 6600 XT — самая доступная модель в свежей линейке от AMD.