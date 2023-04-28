AMD выпустила обновление AGESA для борьбы с возгоранием чипов Ryzen 7000

На днях вендор заявил, что определил причину, которой как раз оказалось завышенное напряжение при активации профиля EXPO. AMD рассказала, что выпустила обновление AGESA специально для решения этой проблемы и ждёт, что партнёры обновят свой BIOS в ближайшее время для поддержки процессоров.

Обновление будет ограничивать некоторые линии питания на материнских платах AM5 для профилактики возгорания. Подчёркивается, что это необходимо для ограничения напряжения SoC на уровне 1,3 В.

«Мы устранили причину проблемы и уже распространяем новую версию AGESA, которая содержит ограничения для определённых линий питания на материнских платах AM5, чтобы предотвратить выход процессора за пределы его спецификации, включая ограничение напряжения SoC на уровне 1,3 В. Ни одно из этих изменений не влияет на способность наших процессоров Ryzen 7000 разгонять память с помощью настроек EXPO или XMP или повышать производительность с помощью технологии PBO», — сказано в сообщении AMD.