AMD выпустила первую геймерскую видеокарту "для девочек"

Если верить данным источника, приближенного к AMD, данная видеокарта является первой, выполненной в розовом цвете и имеющей 6 ГБ видеопамяти. Учитывая тот факт, что “красные” прежде не были замечены за выпуском адаптеров с 6 ГБ памяти, данное утверждение звучит максимально правдоподобно. Но как бы то ни было, очень приятно, что такая большая компания, как AMD, несмотря на растущую популярность, продолжает выпускать достаточно необычные как внешне, так и в плане производительности устройства.