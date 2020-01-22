Компьютеры
Сегодня 19:45
AMD выпустила первую геймерскую видеокарту "для девочек"
Выглядит устройство очень необычно
Буквально вчера долгожданная видеокарта производства AMD — Radeon RX 5600 XT — наконец-то поступила в продажу, в связи с чем в сети появилось множество тестов производительности новинки. И хоть устройство до сих пор является своеобразным дефицитом, стало известно, что у компании есть даже вариант “для девочек”, выполненный в розово-фиолетовых цветах.
Если верить данным источника, приближенного к AMD, данная видеокарта является первой, выполненной в розовом цвете и имеющей 6 ГБ видеопамяти. Учитывая тот факт, что “красные” прежде не были замечены за выпуском адаптеров с 6 ГБ памяти, данное утверждение звучит максимально правдоподобно. Но как бы то ни было, очень приятно, что такая большая компания, как AMD, несмотря на растущую популярность, продолжает выпускать достаточно необычные как внешне, так и в плане производительности устройства.
Напомним, что Radeon RX 5600 XT имеет продвинутую систему охлаждения с тремя вентиляторами, благодаря чему даже под нагрузками видеокарта должна будет оставаться достаточно холодной, а как итог иметь более долгий срок службы.