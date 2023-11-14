AMD выпустила профессиональную видеокарту с 16 ГБ памяти за $999

Этот анонс, сделанный на конференции Supercomputing 2023, знаменует собой значительную веху для AMD, поскольку она представляет на рынке первый графический процессор для рабочих станций на базе Navi 32.

Radeon Pro W7700 — это не только большой объем памяти, но и впечатляющие технические характеристики, которые примерно соответствуют Radeon RX 7800 XT, но ориентированы на профессиональные рабочие нагрузки.

Этот новый представитель серии Radeon Pro предлагает привлекательное сочетание производительности и возможностей, включая ту же пропускную способность памяти, что и у W7800, но при вдвое меньшем объеме, а также равный объем кэш-памяти Infinity Cache.

Однако не все так гладко. Одна из областей, где новинка отстает от некоторых моделей NVIDIA — это энергопотребление: W7700 требует 190 Вт против всего 70 Вт у 4000 SFF Ada.