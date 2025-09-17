AMD выпустила Ryzen 5 5600F — прощальный процессор для AM4

Эта модель входит в серию Ryzen 5000 и базируется на архитектуре Zen 3 (Vermeer), а не на мобильном кристалле Cezanne, что обеспечивает лучшую поддержку PCIe и общую производительность.

Чип получил 6 ядер и 12 потоков, базовую частоту 3,0 ГГц и буст до 4,0 ГГц. Это немного ниже, чем у Ryzen 5 5600, где частоты выше на 300–400 МГц. Также в процессоре 384 КБ кэша L1 и 3 МБ L2.