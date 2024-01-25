AMD выпустила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ за $329

Эта модель является интересным дополнением к линейке Radeon RX 7000 «RDNA 3». Она разработана как решение для игр в разрешении 1080p, способное также справляться с некоторыми играми в 1440p благодаря своему большому объему VRAM в 16 ГБ.

Видеокарта сохраняет ту же конфигурацию ядер, что и RX 7600, но получила более высокие тактовые частоты до 2760 МГц, что на 100 МГц больше, чем у не-XT варианта, и TDP увеличено до 190 Вт.

Спецификации Radeon RX 7600 XT включают 32 вычислительных блока или 2048 потоковых процессоров, 64 ядра AI-ускорителя и увеличенные тактовые частоты до 2,47 ГГц (Game) и 2,76 ГГц (Boost).

Это обеспечивает увеличение производительности на 10% в игровом режиме и на 4% в режиме Boost по сравнению с RX 7600. Объем памяти увеличен с 8 ГБ до 16 ГБ на том же 128-битном шине и со скоростью 18 Гбит/с для пропускной способности 288 ГБ/с.

В плане производительности, Radeon RX 7600 XT 16 ГБ на 19,42% быстрее, чем Radeon RX 7600, и до 46% улучшает производительность в 1440p-играх.

По сравнению с NVIDIA RTX 4060, Radeon RX 7600 XT 16 ГБ показывает на 7,7% лучшую производительность в среднем на максимальных настройках 1080p в различных играх без использования технологий увеличения кадров.