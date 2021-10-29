AMD выпустит 256-ядерный процессор EPYC Turin

И, благодаря интернет-инсайдерам, стало чуточку больше известно о том, каким будет новинка от последних — серверный AMD EPYC Turin на базе архитектуры Zen 5. Причём подробности касаются как TDP, так и количества ядер процессора.

Сообщается, что Turin придёт на смену линейке Genoa. При этом уже сейчас известно, что новое поколение также станет и эволюцией стекированных 3D-чипсетов, которые нам покажут в рамках линейки EPYC Milan-X ближе к концу 2021-го.

Инсайдеры также заявляют, что Turin получит интерфейс PCIe Gen 6.0, а также до 256 ядер на одном кристалле. При этом покупателям будет предложено два варианта: с 192 и 256 ядрами.

Если же говорить о TDP, то в том числе благодаря переходу на 3-нм техпроцесс, можно ожидать энергопотребления на уровне до 600 Вт. Для сравнения, грядущие процессоры EPYC Genoa с 96 ядрами будут иметь cTDP до 400 Вт.

Ожидается, что линейка Turin будет представлена примерно в 2024-2025 годах.