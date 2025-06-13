AMD выпустит GPU с рекордными 432 ГБ памяти уже в 2026 году

Они построены на архитектуре CDNA4 и 3-нм техпроцессе с использованием гибридной компоновки чиплетов от TSMC.

MI355X отличается повышенной тепловой мощностью (до 1400 Вт) и улучшенными характеристиками по сравнению с MI350 (1000 Вт). Оба ускорителя оснащены 256 вычислительными блоками и 288 ГБ памяти HBM3e с пропускной способностью 8 ТБ/с.

Компания также раскрыла планы на 2026 год — тогда выйдет серия MI400, основанная на новой архитектуре CDNA-Next.