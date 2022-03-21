AMD выпустит процессоры EPYC Milan-X стоимостью до 8800 долларов

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AMD выпустит процессоры EPYC Milan-X стоимостью до 8800 долларовБазовая версия обойдётся в 3900 долларов
Компания AMD в последние пару лет очень активна в вопросе анонса новинок. Так, например, по данным интернет-инсайдеров, прямо сейчас IT-гигант вовсю готовится выпустить новую линейку серверных процессоров AMD EPYC Milan-X.
По данным издания Videocardz, всего нас ждёт четыре модификации CPU: 16-ядерный AMD EPYC 7373X и 24-ядерный AMD EPYC 7473X с TDP в 240 Вт, а также 32-ядерный AMD EPYC 7573X и 64-ядерный AMD EPYC 7773X с TDP на уровне 280 Вт. Цена новинок составит 4185, 3900, 5590 и 8800 долларов соответственно.
Речь идёт о процессорах, которые изначально были представлены ещё в ноябре 2021 года. И вот, наконец-то, 21 марта 2022 года состоится их полноценный релиз.