AMD выпустит процессоры EPYC Milan-X стоимостью до 8800 долларов

По данным издания Videocardz, всего нас ждёт четыре модификации CPU: 16-ядерный AMD EPYC 7373X и 24-ядерный AMD EPYC 7473X с TDP в 240 Вт, а также 32-ядерный AMD EPYC 7573X и 64-ядерный AMD EPYC 7773X с TDP на уровне 280 Вт. Цена новинок составит 4185, 3900, 5590 и 8800 долларов соответственно.

Речь идёт о процессорах, которые изначально были представлены ещё в ноябре 2021 года. И вот, наконец-то, 21 марта 2022 года состоится их полноценный релиз.