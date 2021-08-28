AMD выпустит улучшенные версии старых видеокарт для конкуренции с NVIDIA RTX Ti и Super

Предполагается, что такое количество необходимо AMD для адекватной конкуренции с NVIDIA. Отмечается, что все устройства, зарезервированные в обновлении, относятся к текущей линейке 3D-карт. Похоже, что это ответ на GeForce RTX 30 Ti и RTX 30 Super, т.е. компания закладывает перспективу.

Но каких-то конкретных официальных комментариев пока нет. Есть только предположения новостных агентств. Как отмечает источник, возможно, благодаря обновлению драйвера, AMD готовится к разработке новых видеокарт текущей линейки или к улучшению существующих. Возможно, это будет новая линейка как шаг к конкуренции с GeForce RTX 30 Ti и планируемыми GeForce RTX 30 Super.