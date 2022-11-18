AMD высмеяла Nvidia за оплавленные разъёмы питания

21:47, 18 ноября 2022
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AMD высмеяла Nvidia за оплавленные разъёмы питанияИ показала свою видеокарту
AMD насмешливо прокомментировала казус Nvidia с оплавленными разъёмами в видеокартах GeForce RTX 4090. Поломка была вызвана неправильным подключением.
В преддверии рождественского сезона AMD решила поиздеваться над конкурентом с помощью лаконичной, но ёмкой публикации в Twitter.
Старший директор AMD по игровому маркетингу Саша Маринкович опубликовал в своём профиле сообщение с записью «Будьте в безопасности в этот праздничный сезон». На иллюстрации показана видеокарта Radeon RX 7900 с двумя восьмиконтактными разъёмами питания, которую начнут продавать накануне праздников.
Источник фото:Tomshardware.com
Источник:TomsHardware
Автор:Андрей КадуковТеги:
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