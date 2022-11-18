AMD высмеяла Nvidia за оплавленные разъёмы питания

В преддверии рождественского сезона AMD решила поиздеваться над конкурентом с помощью лаконичной, но ёмкой публикации в Twitter.

Старший директор AMD по игровому маркетингу Саша Маринкович опубликовал в своём профиле сообщение с записью «Будьте в безопасности в этот праздничный сезон». На иллюстрации показана видеокарта Radeon RX 7900 с двумя восьмиконтактными разъёмами питания, которую начнут продавать накануне праздников.