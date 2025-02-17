AMD высмеяла распространителей слухов о версии RX 9070 XTX c 32 ГБ памяти высмеяли

Опубликовано 17 февраля 2025, 09:421 мин.
AMD высмеяла распространителей слухов о версии RX 9070 XTX c 32 ГБ памяти высмеялиВ целом же анонс линейки ожидается уже в феврале
Главный архитектор игровых решений AMD Фрэнк Азор иронично отреагировал на слухи о видеокарте Radeon RX 9070 XTX с 32 ГБ памяти.
В соцсетях он предложил «альтернативу» — RX 90700.05XTXT Max с 320 ГБ памяти, якобы способную конкурировать с RTX 5090.
Несмотря на шутливый тон, Азор не исключил, что 32-гигабайтная модель может появиться, но, скорее всего, не в потребительской серии, а в линейке профессиональных Radeon Pro.
Такие объемы VRAM востребованы для работы с большими языковыми моделями и другими вычислительными задачами.
Ранее в этом месяце в сети появились утечки о 32 ГБ памяти в RX 9070 XT, но подтверждений так и не было. На февральской презентации RDNA 4 AMD раскроет характеристики новых видеокарт, а RX 9070 XT и RX 9070 поступят в продажу в начале марта.