AMD заблокирует способы ускорить работу видеокарт на старых компьютерах

Компания AMD разъяснила свою политику относительно возможности активации частичной поддержки PCI Express 4.0 материнских платах старого образца.

Производитель не намерен помогать активировать PCI Express 4.0 на материнских платах со старыми чипсетами. Более того, они собираются блокировать такую возможность в будущих версиях AGESA, предназначенных для старых материнских плат.

Пользователям, которые хотят сохранить возможность использовать «неофициальный» режим PCI Express 4.0, придётся остаться на бета-версиях BIOS без блокировки. В новых версиях BIOS принудительно отключит режим PCI Express 4.0 через AGESA.

На данный момент PCI Express 4.0 официально поддерживается только весьма дорогими материнскими платами с чипсетом AMD X570.