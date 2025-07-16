AMD захватила 94% рынка процессоров — Intel почти исчезла с радаров

По данным ритейлера Mindfactory, на данный момент AMD контролирует 94% выручки от продаж процессоров. У Intel осталось лишь 6%.

По количеству проданных чипов картина аналогичная: AMD занимает 92,5% рынка, Intel — всего 7,5%. Причём в тройку самых продаваемых входят Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D и 5700X, а процессоры Intel не попали даже в топ-20.

Самым популярным оказался Core Ultra 7 265K — за последнюю неделю продано всего 20 штук.