AMD захватила рынок материнских плат в Германии, заняв более 90%

Лидирует актуальная платформа AM5, на которую пришлось около 73% поставок (2005 единиц за неделю). На втором месте — AM4 с 470 платами. Intel же отстаёт: LGA1700 продано 185 штук, а новейший LGA1851 — всего 70.

Главным драйвером успеха стали процессоры Ryzen 9000 и 7000, обеспечившие высокий спрос на платы среднего сегмента. Самым популярным чипсетом остаётся B650 — благодаря совместимости с двумя поколениями Ryzen, доступной цене и хорошей оснащённости.

На втором месте — B850, предлагающий поддержку PCIe 5.0 для видеокарты.

Среди производителей лидирует MSI с долей 43,4% (1185 плат), далее идёт ASRock — 30,6%. Около 80% всех продаж пришлись на платы с поддержкой DDR5, а форм-фактор ATX по-прежнему доминирует. По выручке AMD почти в 10 раз превзошла Intel, закрепив лидерство на рынке.