AMD заявила, что видеокарты линейки RX 9000 создавались лишь под UEFI

Опубликовано 05 марта 2025, 06:591 мин.
AMD заявила, что видеокарты линейки RX 9000 создавались лишь под UEFIНеприятная новость для любителей старины
AMD рассказала, что видеокарты линейки Radeon RX 9000 не предназначены для работы в CSM/Legacy BIOS.
Они требуют полноценного UEFI для активации Smart Access Memory и других функций.
Компания отмечает, что официальная поддержка BIOS в старых системах не гарантируется, хотя запуск возможен.
Однако отсутствие UEFI может привести к снижению производительности и проблемам с совместимостью.
Для нормальной работы Radeon RX 9000 требуется:
- Процессор Ryzen 5000 или новее.
- 64-битная операционная система.
- UEFI с включенным «Above 4G Decoding».
Если у вас старая система без UEFI, лучше подумать дважды перед покупкой.