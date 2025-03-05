AMD заявила, что видеокарты линейки RX 9000 создавались лишь под UEFI

Они требуют полноценного UEFI для активации Smart Access Memory и других функций.

Компания отмечает, что официальная поддержка BIOS в старых системах не гарантируется, хотя запуск возможен.

Однако отсутствие UEFI может привести к снижению производительности и проблемам с совместимостью.

Для нормальной работы Radeon RX 9000 требуется:

Процессор Ryzen 5000 или новее.

64-битная операционная система.

UEFI с включенным «Above 4G Decoding».

Если у вас старая система без UEFI, лучше подумать дважды перед покупкой.