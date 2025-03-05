Компьютеры
Опубликовано 05 марта 2025, 06:59
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AMD заявила, что видеокарты линейки RX 9000 создавались лишь под UEFI

Неприятная новость для любителей старины
AMD рассказала, что видеокарты линейки Radeon RX 9000 не предназначены для работы в CSM/Legacy BIOS.
AMD заявила, что видеокарты линейки RX 9000 создавались лишь под UEFI
© VideoCardz.com

Они требуют полноценного UEFI для активации Smart Access Memory и других функций.

Компания отмечает, что официальная поддержка BIOS в старых системах не гарантируется, хотя запуск возможен.

Однако отсутствие UEFI может привести к снижению производительности и проблемам с совместимостью.

Для нормальной работы Radeon RX 9000 требуется:

  • Процессор Ryzen 5000 или новее.
  • 64-битная операционная система.
  • UEFI с включенным «Above 4G Decoding».

Если у вас старая система без UEFI, лучше подумать дважды перед покупкой.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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