AMD заявила о 1000 fps в киберспортивных играх с Ryzen 9000X3D

Такой результат, по словам компании, стал возможен благодаря технологии 3D V-Cache, которая существенно повышает производительность в проектах, чувствительных к задержкам.

В таблице сравнения AMD выделяет модели Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 7 9800X3D как лучшие решения для киберспортсменов. Среди упомянутых игр — Counter-Strike 2, Rainbow Six Siege, Left 4 Dead, а также популярные дисциплины вроде PUBG, Apex Legends, DOTA 2 и League of Legends.

Для сравнения AMD использует видеокарты конкурентов — RTX 5080 и RTX 5090D, которые тоже способны достичь 1000 fps в отдельных случаях. Собственная RX 9070 XT, как отмечается, выходит на этот уровень лишь в паре игр.

Однако возникает вопрос, кому адресована эта реклама: мониторы с частотой 1000 Гц пока не существуют. Даже новые дисплеи с 720 Гц поддерживают такой режим только при разрешении 720p, тогда как AMD обещает 1000 fps уже в 1080p.