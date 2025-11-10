Компьютеры
Опубликовано 10 ноября 2025, 08:18
AMD заявила о полной готовности Ryzen AI к Windows 12

Неожиданное признание
AMD официально подтвердила, что её процессоры Ryzen AI полностью готовы к следующему поколению операционной системы Microsoft — Windows 12.
Об этом рассказал Джейсон Банта, вице-президент компании по клиентскому направлению, в интервью изданию Neowin. По словам топ-менеджера, AMD тесно сотрудничает с Microsoft, чтобы обеспечить совместимость и оптимизацию Ryzen AI под будущие версии Windows и функции Copilot+.

Текущие процессоры Ryzen AI MAX уже оснащены нейропроцессором XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS, что позволяет обрабатывать задачи ИИ локально — без подключения к облаку.

Банта отметил, что AMD готовит единую аппаратную платформу для потребительских и корпоративных систем с упором на энергоэффективность, безопасность и долговечность. Ожидается, что Windows 12 выйдет в 2026 году.

Источник:Neowin
Автор:Булат Кармак
