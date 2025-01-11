Американцев начали запугивать «взлётом» цен на электронику из-за пошлин Трампа

CTA уже предостерегала от тарифов, когда Трамп впервые озвучил эту идею. На выставке CES ассоциация представила обновлённые данные о последствиях для конкретных продуктов. Пока Трамп не вступил в должность, неизвестно, будут ли введены тарифы, и как это может произойти без одобрения Конгресса.

CTA рассматривает два сценария: 10-процентные тарифы на весь импорт и 60-процентные — на товары из Китая, а также 20-процентные тарифы на весь импорт и 100-процентные — на китайские промышленные товары. Товары, на которые будут наложены тарифы, должны быть оплачены розничным торговцем или потребителем, включая дополнительный сбор в США.

Трамп предложил использовать повышение тарифов для компенсации снижения налогов, которое произошло в других странах.