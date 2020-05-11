Компьютеры
Сегодня 17:35
Американская компания HP разработала компьютер на базе китайского процессора, а не Intel или AMD
По сути, пример HP может оказаться очень даже заразительным и для прочих игроков рынка
На официально сайте американской компании HP появилась информация о том, что компания разработала новый компьютер на базе китайского процессора, а не Intel или AMD. Речь идет о x86-совместимого чипсета из Поднебесной под названием ZhaoXin KaiXian KX-U6780A.
По сути, на сайте компании опубликованы спецификация системного блока, который HP когда-нибудь в будущем выпустит в открытую продажу. Устройство оснастили:
- 16 ГБ ОЗУ DDR4-2666
- SSD SATA 6 Гбит/с на 128 или 256 ГБ
- SSD M.2 от 128 до 512 ГБ
- Жесткий диск от 500 ГБ до 2 ТБ
- Видеокарта AMD Radeon R7 430 2GB
- Блок питания на 180 или 310 Вт
При этом, как ни странно, компания все еще не объявила стоимость новинки, а также примерные сроки начала продаж.