Американская компания HP разработала компьютер на базе китайского процессора, а не Intel или AMD

По сути, на сайте компании опубликованы спецификация системного блока, который HP когда-нибудь в будущем выпустит в открытую продажу. Устройство оснастили:

16 ГБ ОЗУ DDR4-2666

SSD SATA 6 Гбит/с на 128 или 256 ГБ

SSD M.2 от 128 до 512 ГБ

Жесткий диск от 500 ГБ до 2 ТБ

Видеокарта AMD Radeon R7 430 2GB

Блок питания на 180 или 310 Вт

При этом, как ни странно, компания все еще не объявила стоимость новинки, а также примерные сроки начала продаж.