Американская разведка обзавелась центром безопасности от влияния ИИ

Американская разведка обзавелась центром безопасности от влияния ИИСлужба готовится к отражению атак рссийских и китайских хакеров
Стало известно, что в структуре Агентства национальной безопасности (АНБ), которое является подразделением Министерства обороны и входит в Разведывательное сообщество США, на днях открылся специальный Центр безопасности искусственного интеллекта для защиты правительственных систем от краж и саботажа.
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Центр также предназначен для защиты собственных алгоритмов АНБ от внешних угроз на основе ИИ. Врагами, разумеется, назначены Россия и Китай. Новое подразделение АНБ будет работать на базе и под эгидой ранее существовавшего Центра сотрудничества в области кибербезопасности. По сути, учредителем Центра является уходящий в отставку генеральный директор АНБ Пол Накасоне.
Подразделение нацелено на отслеживание активности прежде всего китайских хакеров для своевременного реагирования и защиты правительственных, промышленных и телекоммуникационных компаний. Как отмечается, на этот шаг руководство АНБ пошло после того, как правительство начало всё больше полагаться на ИИ, интегрируя нейросети в оборонные и разведывательные системы.