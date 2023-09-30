Американская разведка обзавелась центром безопасности от влияния ИИ

Центр также предназначен для защиты собственных алгоритмов АНБ от внешних угроз на основе ИИ. Врагами, разумеется, назначены Россия и Китай. Новое подразделение АНБ будет работать на базе и под эгидой ранее существовавшего Центра сотрудничества в области кибербезопасности. По сути, учредителем Центра является уходящий в отставку генеральный директор АНБ Пол Накасоне.

Подразделение нацелено на отслеживание активности прежде всего китайских хакеров для своевременного реагирования и защиты правительственных, промышленных и телекоммуникационных компаний. Как отмечается, на этот шаг руководство АНБ пошло после того, как правительство начало всё больше полагаться на ИИ, интегрируя нейросети в оборонные и разведывательные системы.