Компьютеры
20:45, 25 апреля 2023
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Американская Seagate начала торговать жёсткими дисками на 30 ТБ

Пока только для дата-центров

Американский производитель жёстких дисков и твердотельных накопителей Seagate представил новый HDD ёмкостью свыше 30ТБ.

Эти диски — составляющая модернизированных комплексов Corvault для крупных центров обработки данных. Партнёрам и некоторым корпоративным покупателям компания поставляет специальные квалификационные образцы для тестирования. Если в устройствах не проявятся критические проблемы, комплексы Corvault будут считаться реализованными и компания начнёт серийное производство и поставки.

Как отмечается, достичь рекордной ёмкости HDD удалось благодаря технологии термомагнитной записи данных.

Будут ли эти жёсткие диски доступны для розничных покупателей, неизвестно.

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