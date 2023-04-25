Американская Seagate начала торговать жёсткими дисками на 30 ТБ

Эти диски — составляющая модернизированных комплексов Corvault для крупных центров обработки данных. Партнёрам и некоторым корпоративным покупателям компания поставляет специальные квалификационные образцы для тестирования. Если в устройствах не проявятся критические проблемы, комплексы Corvault будут считаться реализованными и компания начнёт серийное производство и поставки.

Как отмечается, достичь рекордной ёмкости HDD удалось благодаря технологии термомагнитной записи данных.

Будут ли эти жёсткие диски доступны для розничных покупателей, неизвестно.