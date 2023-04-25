Американская Seagate начала торговать жёсткими дисками на 30 ТБ

20:45, 25 апреля 2023
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Американская Seagate начала торговать жёсткими дисками на 30 ТБПока только для дата-центров
Американский производитель жёстких дисков и твердотельных накопителей Seagate представил новый HDD ёмкостью свыше 30ТБ.
Эти диски — составляющая модернизированных комплексов Corvault для крупных центров обработки данных. Партнёрам и некоторым корпоративным покупателям компания поставляет специальные квалификационные образцы для тестирования. Если в устройствах не проявятся критические проблемы, комплексы Corvault будут считаться реализованными и компания начнёт серийное производство и поставки.
Как отмечается, достичь рекордной ёмкости HDD удалось благодаря технологии термомагнитной записи данных.
Будут ли эти жёсткие диски доступны для розничных покупателей, неизвестно.
Источник:Tom's Hardware
Автор:Андрей КадуковТеги:
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