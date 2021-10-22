Американские спецслужбы взломали русскоговорящих хакеров и прекратили деятельность этой группировки

Американские спецслужбы долго готовились к этой операции, но выйти на след хакеров было достаточно трудной задачей. Но после того, как Revil, название которой переводится как «зло вирусов-вымогателей», атаковала IT-компанию Kaseya, управляющую сетями небольших фирм без собственных IT-департаментов, хакерам всё же смогли нанести ответный удар.

На инфраструктуру Revil была совершена типичная кибератака, проведённая американскими спецслужбами при помощи неназванных зарубежных партнёров. После неё хакеры достаточно быстро восстановили свои ресурсы с помощью резервных копий, но за ними уже следили специалисты правоохранительных органов. После этого были взломаны все серверы Revil.

При этом считается, что Revil находится в России, так как эти хакеры всегда подчёркивали, что являются русскоговорящими. На Западе даже приято считать, что они служат российскому правительству. Но после такой атаки, хакеры были вынуждены остановить свою деятельность, а связь с Россией не подтвердилась.

Советник Секретной службы США по расследованию киберпреступлений, глава отдела по кибербезопасности производителя ПО VMWare Том Келлерман прокомментировал ситуацию. «ФБР вместе с Кибернетическим командованием США, Секретной службой и странами-единомышленницами предприняли серьёзные действия против этих групп хакеров», — отметил эксперт. О России не сказано ни слова.