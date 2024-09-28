Аналитики рассказали о рекордном росте поставок графических процессоров

Опубликовано 28 сентября 2024, 03:451 мин.
Аналитики рассказали о рекордном росте поставок графических процессоровПоставки растут поквартально
Аналитическая компания Jon Peddie Research (JPR) представила отчёт, свидетельствующий о кратно возросших поставках графических процессоров. Согласно отчёту, лидером по-прежнему остаётся Nvidia.
На мировом рынке поставки графических процессоров выросли на на 47,9% за год. Отмечается и динамика поставок: во втором квартале 2024 года рост поставок составил 9,4% по сравнению с первым кварталом.
Рост поставок связан с увеличением спроса на компьютеры: пользователи всё чаще выбирают новое оборудование. Частично это связано и с развитием ИИ. Как отмечается, текущие цифры полностью противоположны ситуации десятилетней давности: в 2013-2014 годах средний уровнь поставок графических процессоров составлял -7,1%.
Nvidia, оставаясь лидером отрасли имеет долю рынка в 88%. При этом за год поставки вендора выросли на 61,9%.