Аналитики: спрос и цены на популярную оперативную память DRAM продолжат расти

Особенно заметное повышение цен зафиксировано в сегменте DDR4. Согласно отчёту, средняя стоимость стандартных модулей DDR4 1Gx8 с частотой 3200 МТ/с увеличилась на 6,88% за неделю, поднявшись с $5,564 до $5,947.

Рост обусловлен текущей рыночной ситуацией: производители сокращают объёмы выпуска, в то время как спрос остаётся стабильным и в целом растёт, что заставляет покупателей приобретать память по более высоким ценам. Несмотря на ограниченное количество сделок, тенденция к увеличению стоимости сохраняется.