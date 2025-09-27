Аналитики: спрос и цены на популярную оперативную память DRAM продолжат расти

Аналитики: спрос и цены на популярную оперативную память DRAM продолжат растиИз-за сокращения производства
Особенно заметное повышение цен зафиксировано в сегменте DDR4. Согласно отчёту, средняя стоимость стандартных модулей DDR4 1Gx8 с частотой 3200 МТ/с увеличилась на 6,88% за неделю, поднявшись с $5,564 до $5,947.
Рост обусловлен текущей рыночной ситуацией: производители сокращают объёмы выпуска, в то время как спрос остаётся стабильным и в целом растёт, что заставляет покупателей приобретать память по более высоким ценам. Несмотря на ограниченное количество сделок, тенденция к увеличению стоимости сохраняется.
Такая же ценовая динамика наблюдается и в сегменте памяти NAND. Ожидаемое дальнейшее повышение цен и рост заказов оказывают влияние на рынок. Продукция на базе QLC демонстрирует наибольший рост. Средняя цена чипов TLC объёмом 512 гигабит увеличилась за неделю на 3,68%, достигнув $2,96.
Эксперты предполагают, что рост цен на DDR4 связан с сокращением производства ведущими компаниями, такими как Samsung, SK Hynix и Micron, которые перераспределяют свои ресурсы на выпуск DDR5 и высокопроизводительной памяти HBM, пользующейся большим спросом в сфере ИИ. Этот перекос привёл к дефициту DDR4, которая по-прежнему востребована в устаревших системах и специализированных решениях.