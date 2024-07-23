Анонс новейших видеокарт NVIDIA RTX 50XX перенесут на 2025 год

Изначально ожидалось, что NVIDIA представит новые видеокарты в IV квартале 2024 года, начиная с RTX 5080, а затем RTX 5090. Однако, по последним данным, презентация состоится на CES 2025 или в начале следующего года.

По слухам, в линейке RTX 50XX будут использоваться два флагманских кристалла — GB202 и GB203.

Ожидается, что RTX 5090 будет базироваться на GB202 с 192 SM-юнитами и 512-битной шиной памяти, тогда как RTX 5080 получит GB203 с 92 SM-юнитами и 256-битной шиной. Обе модели, вероятно, будут оснащены новейшей памятью GDDR7.

Недавно производитель блоков питания Seasonic включил видеокарты RTX 50XX в свой калькулятор мощности, что подтверждает увеличение энергопотребления новых моделей, хотя эти данные пока основаны на предварительной информации.

Появление видеокарт в продаже планируется на 2025 год, что включает как настольные, так и мобильные версии.