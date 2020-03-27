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Анонс новых флагманских видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti перенесли с марта на август текущего года
Но, судя по всему, ожидание новинок того стоит
В связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19, многие производители либо перенесли, либо отменили выпуск своих новых устройств. К счастью, NVIDIA относится к первой категории компаний, в связи с чем было решено перенести анонс новых флагманских видеокарт RTX 3080 Ti с марта текущего года на август.
Но не стоит расстраиваться — судя по всему, конец августа это не более, чем срок полноценной презентации видеокарты. Особенности же новой архитектуры Ampere явно будут раскрыты ранее, возможно даже в конце июля или начале августа. Что же до запуска полноценных продаж референсных моделей, то они ожидаются в сентябре текущего года.
Напомним, что согласно ожиданиями аналитиков, видеокарты, основанные на архитектуре Ampere, могут оказаться самыми прорывными видеокартами NVIDIA со времен выхода архитектуры Pascal в 2016 году.