Анонс новых флагманских видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti перенесли с марта на август текущего года

Но не стоит расстраиваться — судя по всему, конец августа это не более, чем срок полноценной презентации видеокарты. Особенности же новой архитектуры Ampere явно будут раскрыты ранее, возможно даже в конце июля или начале августа. Что же до запуска полноценных продаж референсных моделей, то они ожидаются в сентябре текущего года.

Напомним, что согласно ожиданиями аналитиков, видеокарты, основанные на архитектуре Ampere, могут оказаться самыми прорывными видеокартами NVIDIA со времен выхода архитектуры Pascal в 2016 году.