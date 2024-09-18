Анонс RTX 50XX близок: NVIDIA откажется от производства RTX 4090 уже в октябре

Анонс RTX 50XX близок: NVIDIA откажется от производства RTX 4090 уже в октябреПервыми выйдут флагманские модели
По сообщениям китайских источников, конец выпуска этих графических карт начнется в октябре, а дефицит на рынке ожидается уже в ноябре.
RTX 4090, вышедшая в октябре 2022 года, удерживала лидирующую позицию в мире гейминга почти два года. Однако NVIDIA планирует завершить ее жизненный цикл, чтобы освободить место для новой серии RTX 5090 и RTX 5090D.
Ожидается, что финал производства позволит партнерам NVIDIA снизить остатки высокопроизводительных видеокарт серии RTX 40ХХ и подготовиться к запуску нового поколения.
Отметим, что спрос на RTX 4090 и RTX 4090D остается высоким, несмотря на их цену. Ожидается, что после прекращения выпуска цена этих карт может еще больше вырасти из-за ограниченного предложения.
NVIDIA намерена постепенно распродавать запасы после ноября, пока на рынок не поступят RTX 5090 и RTX 5090D.