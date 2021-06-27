Анонс Windows 11 почти в 10 раз увеличил цену на компьютерную деталь

Компьютеры
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Анонс Windows 11 почти в 10 раз увеличил цену на компьютерную детальЖдём очередной затянувшийся дефицит?
На днях состоялась онлайн-презентация Windows 11. Как оказалось, новая система получит более продвинутую технологию защиты пользовательских данных. Из-за этого материнские платы компьютеров, на которых будет устанавливаться новая ОС, должны иметь модуль Trusted Platform Module (ТРМ).
И вот, как стало известно, практически сразу после анонса этой информации, резко вырос спрос на данный тип модулей, пишет Tom’s Hardware. Так, многие интернет-магазины не в состоянии предоставить их пользователям, а перекупы отдают их за 100 долларов (7200 рублей) вместо прежних 15 (1000 рублей). Таким образом, цена недорогой компьютерной детали увеличилась в 7 раз!
Отметим, что многие материнские платы могут обойтись без такого модуля — вместо аппаратного решения в них реализована программное. Она включается как отдельная опция в настройках BIOS.