Анонс Windows 11 почти в 10 раз увеличил цену на компьютерную деталь

И вот, как стало известно, практически сразу после анонса этой информации, резко вырос спрос на данный тип модулей, пишет Tom’s Hardware. Так, многие интернет-магазины не в состоянии предоставить их пользователям, а перекупы отдают их за 100 долларов (7200 рублей) вместо прежних 15 (1000 рублей). Таким образом, цена недорогой компьютерной детали увеличилась в 7 раз!

Отметим, что многие материнские платы могут обойтись без такого модуля — вместо аппаратного решения в них реализована программное. Она включается как отдельная опция в настройках BIOS.