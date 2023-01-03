Анонса всё нет, а продажи уже есть: китайские партнёры NVIDIA начали продажи RTX 4070 Ti

Причём производитель Colorful и вовсе предлагает пять различных моделей на выбор: четыре модели iGame и одну модель BattleAx. Есть также и подтверждение того, что будет выпущена модель Neptune с водяным охлаждением, аналогичная модели RTX 3070 из той же серии.

На данный момент ориентировочные цены на эти видеокарты варьируются от 6700 до 7300 юаней, при этом рекомендованная цена, по данным регуляторов, составляет 6499 юаней.