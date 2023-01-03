Анонса всё нет, а продажи уже есть: китайские партнёры NVIDIA начали продажи RTX 4070 Ti

Анонса всё нет, а продажи уже есть: китайские партнёры NVIDIA начали продажи RTX 4070 TiВ удивительные времена живём мы с вами
Несмотря лишь на ожидаемый анонс на CES 2023, видеокарты NVIDIA RTX 4070 Ti уже появились в розничной продаже в Китае.
Фото: Wccftech
Причём производитель Colorful и вовсе предлагает пять различных моделей на выбор: четыре модели iGame и одну модель BattleAx. Есть также и подтверждение того, что будет выпущена модель Neptune с водяным охлаждением, аналогичная модели RTX 3070 из той же серии.
На данный момент ориентировочные цены на эти видеокарты варьируются от 6700 до 7300 юаней, при этом рекомендованная цена, по данным регуляторов, составляет 6499 юаней.
Wccftech
Отметим, что в свою очередь прочие бренды, такие как MSI, Gigabyte и GALAX, могут предложить ещё более дешевые варианты RTX 4070 Ti по цене от 6200 до 6500 юаней.
Стоит понимать, что Colorful — один из крупнейших производителей видеокарт. В основном он продаёт свою продукцию в южно-азиатском регионе и имеет достаточный запас пользовательских карт для геймеров.