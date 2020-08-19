Анонсирован игровой ПК по цене среднебюджетных смартфонов Xiaomi
Стоит отметить, что появился новый компьютер на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin. Именно там на выбор пользователей имеется сразу несколько версий игрового устройства на базе процессора AMD Ryzen R5 2600: Share, Fun и Enjoy. Первая модификация под названием Share оснащается видеокартой RX550 4G, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 180 ГБ. Версия компьютера Fun получила более производительную видеокарту RX590 8G и большим объем памяти — оперативной 8 ГБ и постоянной 256 ГБ. Самая “старшая” версия называется Enjoy и в ней установлена такая же видеокарта, как и в версии Fun, но объем оперативной памяти увеличен до 16 ГБ, а SSD-накопитель представлен решением на 512 ГБ.
Прямо сейчас устройства можно приобрести по достаточно приятным ценам. Модификации Share, Fun и Enjoy обойдутся в 260, 375 и 480 долларов.