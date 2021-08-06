Сегодня в 06:10

Анонсирована оперативная память DDR5 с рекордной частотой 12 600 МГц

И множество других интересных новинок для любителей ПК

Накануне прошла онлайн-презентация от ADATA — Xtreme Innovation. На ней компания показала множество новинок: от SSD-накопителей до игровых гарнитур и модулей памяти.