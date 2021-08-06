Компьютеры
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Анонсирована оперативная память DDR5 с рекордной частотой 12 600 МГц

И множество других интересных новинок для любителей ПК
Накануне прошла онлайн-презентация от ADATA — Xtreme Innovation. На ней компания показала множество новинок: от SSD-накопителей до игровых гарнитур и модулей памяти.
Анонсирована оперативная память DDR5 с рекордной частотой 12 600 МГц

Одним из самых интересных анонсов оказалась оперативная память стандарта DDR5 с эффективной частотой до 12 600 МГц! К сожалению, ни цена модуля, ни ориентировочные сроки его выхода компания не назвала, сообщает VideoCardz.

Анонсирована оперативная память DDR5 с рекордной частотой 12 600 МГц

Помимо этого, ADATA представила новую серию твердотельных накопителей LEGEND PCIe Gen4 SSD. Скорость чтения линейки составляет до 7400 МБ/с. Также были анонсирован и внешний SSD-накопитель SE920. Его отличительной особенностями являются поддержка USB4 и скорость передачи данных до 4000 МБ/с.

Анонсирована оперативная память DDR5 с рекордной частотой 12 600 МГц

Из прочих новинок можно отметить новую беспроводную игровую гарнитуру XPG PRECOG AERO, способную прожить от одного заряда до 24 часов.