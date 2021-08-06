Анонсирована оперативная память DDR5 с рекордной частотой 12 600 МГц

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Анонсирована оперативная память DDR5 с рекордной частотой 12 600 МГцИ множество других интересных новинок для любителей ПК
Накануне прошла онлайн-презентация от ADATA — Xtreme Innovation. На ней компания показала множество новинок: от SSD-накопителей до игровых гарнитур и модулей памяти.
Одним из самых интересных анонсов оказалась оперативная память стандарта DDR5 с эффективной частотой до 12 600 МГц! К сожалению, ни цена модуля, ни ориентировочные сроки его выхода компания не назвала, сообщает VideoCardz.
Помимо этого, ADATA представила новую серию твердотельных накопителей LEGEND PCIe Gen4 SSD. Скорость чтения линейки составляет до 7400 МБ/с. Также были анонсирован и внешний SSD-накопитель SE920. Его отличительной особенностями являются поддержка USB4 и скорость передачи данных до 4000 МБ/с.
Из прочих новинок можно отметить новую беспроводную игровую гарнитуру XPG PRECOG AERO, способную прожить от одного заряда до 24 часов.