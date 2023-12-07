Анонсом Instinct MI300X и MI300A AMD «заявила» о своем превосходстве над Nvidia

MI300X, мощный GPU, демонстрирует в 1,6 раза большую производительность в области искусственного интеллекта по сравнению с H100 от Nvidia, а также потрясающие 192 ГБ памяти HBM3. Восемь групп в генеративной ИИ-платформе AMD, MI300X обеспечивают производительность 10,4 Петафлопс.

Что касается APU, то AMD представляет MI300A, первый в мире APU для центров обработки данных. Сочетая 24 процессорных ядра Zen 4 с 228 вычислительными блоками CDNA 3, он представляет собой гибридное «чудо», пишут СМИ. Обладая 128 ГБ памяти HBM3, MI300A заявляет о 1,8-кратном преимуществе в FP64 над H100 от Nvidia.