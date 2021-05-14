Антимонопольная служба России назвала законными огромные цены на видеокарты

Внезапно, даже по результатам повторного обращения, ведомство не нашло нарушения антимонопольного законодательства продавцами видеоадаптеров. Как пишет 3DNews, ФАС провела общий анализ цен на видеокарты, сравнив их с предложениями за рубежом.

По итогу специалисты пришли к выводу, что «повышение цен на видеокарты может быть обусловлено существенным изменением спроса на данные товары, вызванным изменением курса криптовалют, а также глобальным дефицитом видеокарт на товарном рынке».

Таким образом, как это не прискорбно, ФАС признала огромные цены на графические адаптеры законными.