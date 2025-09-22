AOC представила 31,5″ QD-OLED монитор с 240 Гц и 4К-разрешением за $900

AG326UZD оснащён двумя встроенными 8-ваттными динамиками и регулируемой подставкой с поддержкой наклона, вращения и изменения высоты. Также есть держатель для наушников и декоративная подсветка.

Для подключения предусмотрены 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen1 с функцией KVM, 1× USB-C с подачей питания 65 Вт и аудиовыход 3,5 мм. Монитор совместим с VESA-креплением 100 × 100 мм.