Компьютеры
Опубликовано 22 сентября 2025, 08:34
1 мин.

AOC представила 31,5″ QD-OLED монитор с 240 Гц и 4К-разрешением за $900

Интересная новинка для геймеров
AOC представила новый игровой монитор AG326UZD, который уже доступен для заказа в Китае по цене 6499 юаней (около $900).
AOC представила 31,5″ QD-OLED монитор с 240 Гц и 4К-разрешением за $900
© ITHome

Устройство получило 31,5-дюймовую QD-OLED панель с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц, ориентированную на киберспорт и профессиональных игроков.

Монитор поддерживает пиковую яркость до 1000 нит, время отклика GtG составляет всего 0,03 мс. Панель воспроизводит 10-битный цвет и покрывает 100 % пространства sRGB и 99 % DCI-P3, что делает модель подходящей не только для игр, но и для работы с графикой и видео.

AOC представила 31,5″ QD-OLED монитор с 240 Гц и 4К-разрешением за $900
© ITHome

AG326UZD оснащён двумя встроенными 8-ваттными динамиками и регулируемой подставкой с поддержкой наклона, вращения и изменения высоты. Также есть держатель для наушников и декоративная подсветка.

Для подключения предусмотрены 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen1 с функцией KVM, 1× USB-C с подачей питания 65 Вт и аудиовыход 3,5 мм. Монитор совместим с VESA-креплением 100 × 100 мм.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#AOC
,
#монитор
,
#игровой монитор