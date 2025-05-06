AOC Q27G4K — новый игровой монитор компании с 27-дюймовым экраном и частотой обновления 400 Гц

IPS-панель покрывает 100% sRGB и 95% DCI-P3, поддерживает HDR400 и выдает яркость до 450 нит. Время отклика — 1 мс GtG и 0,3 мс в режиме MPRT. Контрастность — стандартные 1000:1, но динамическая достигает 8 000 000:1.

Монитор поддерживает FreeSync, Adaptive Sync, уменьшение размытия, Shadow Control и счетчик fps. Частота 400 Гц доступна как по DisplayPort 1.4, так и по HDMI 2.1 — благодаря поддержке DSC. Подставка регулируется по высоте, наклону, повороту и совместима с VESA.

Динамиков нет, но есть выход на наушники и защита Kensington. В комплекте — кабель DisplayPort. Цены и сроки начала продаж AOC обещает объявить позже.