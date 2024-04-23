AOC выпустила геймерский монитор с частотой обновления 540 Гц

Монитор оснащен 24.1-дюймовой TN-панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей и временем отклика GtG всего 0.2 мс.

Главная изюминка – частота обновления 540 Гц. Да, не самая высокая на рынке, но серьезная заявка на лидерство. Для достижения таких высоких показателей AOC использует TN-панель, обеспечивающую быстрое переключение пикселей.

AOC AGON Pro AG246FK гарантирует цветовой охват sRGB 100%. Также имеется сертификация HDR 400, хотя это начальный уровень HDR. Дизайн монитора лаконичен, выделяясь лишь абстрактным RGB-рисунком на задней панели.

Среди портов присутствует четырехпортовый USB-концентратор, а также традиционные DP и HDMI.

Рекомендованная цена AOC AGON Pro AG246FK для европейского рынка — €699.