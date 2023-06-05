Apple анонсировала свой самый мощный процессор в истории

В рамках этого анонса нам показали впечатляющую мощность чипа M2 Ultra. В то время как предыдущие версии чипа M2 в основном использовались в ноутбуках, Apple подняла планку с версией Ultra, которая теперь установлена в последних настольных компьютерах Mac Studio и Mac Pro.

M2 Ultra получил заметные улучшения производительности по сравнению с предшественниками. Это по сути два чипа M2 Max, объединённых в один, подобно тому, как M1 Ultra использовал два чипа M1 Max.