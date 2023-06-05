Apple анонсировала свой самый мощный процессор в истории

Apple анонсировала свой самый мощный процессор в историиПолучилось впечатляюще
За последние годы Apple сделала значительные шаги в переходе на собственные процессоры и последнее объявление только убедило нас в этом.
В рамках этого анонса нам показали впечатляющую мощность чипа M2 Ultra. В то время как предыдущие версии чипа M2 в основном использовались в ноутбуках, Apple подняла планку с версией Ultra, которая теперь установлена в последних настольных компьютерах Mac Studio и Mac Pro.
M2 Ultra получил заметные улучшения производительности по сравнению с предшественниками. Это по сути два чипа M2 Max, объединённых в один, подобно тому, как M1 Ultra использовал два чипа M1 Max.
Количество ядер удвоилось с 12 до 24. Графические ядра также удвоились, предлагая до 76 ядер в топовой модели.
Выросла и максимальный объём поддерживаемой оперативной памяти — с 96 ГБ до впечатляющих 192 ГБ.
Хотя такое количество оперативной памяти может быть излишним для большинства пользователей, оно предоставляет гибкость и гарантию будущей работоспособности для требовательных задач.
Apple подчеркивает медийные возможности новых чипов, выделяя их способность обрабатывать сложные задачи видеомонтажа. В частности, M2 Ultra может легко запускать одновременно 22 потока 8K видеоформата ProRes, что делает его мощным инструментом для создателей контента и видеоредакторов.