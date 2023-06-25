Apple готовит новый iMac с огромным 30-дюймовым экраном

Инсайдер сообщается, что готовящиеся обновления в линейке Mac включают новые модели iMac с 24-дюймовыми экранами и совершенно новую модель iMac с экраном размером более 30 дюймов. Возможно, этот гигант призван заменить iMac Pro.

Так, старый 27-дюймовый iMac Pro с процессорами Xeon будет заменён версией с чипом Apple Silicon Ultra, который также используется в Mac Studio и Mac Pro.

Пока нет точной информации о характеристиках более крупного iMac, таких как его чип (M3, M3 Pro или M3 Ultra) или другие детали. Дело в том, что разработка находится на достаточно ранней стадии.

Помимо новых моноблоков, ожидается также обновление iPad в 2024 году, включая модели iPad Pro с OLED-экранами и обновлённый iPad Air. Кроме того, третье поколение AirPods Pro, новая приставка Apple TV и другие умные устройства для дома также находятся в процессе разработки.