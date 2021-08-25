Apple изобрела MacBook с двумя экранами

Компьютеры
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Apple изобрела MacBook с двумя экранамиВыглядит интересно, но странно
В сети появилась информация о свежей разработке Apple, которая была одобрена Ведомством по патентам и товарным знакам США. Речь идёт о ноутбуке, оснащённом сразу двумя дисплеями.
При этом один из экранов выступает в качестве виртуальной клавиатуры, сообщает 9to5Mac. Именно она должна будет заменить традиционную, добавив при этом возможность беспроводной зарядки iPhone.
Стоит отметить, что свежий патент особенно интересен на фоне предыдущих слухов, согласно которым Apple откажется от сенсорной панели Touch Bar в грядущих MacBook Pro. Ведь если компания намерена избавиться от небольшой области с тач-управлением, появление подобной панели размером с дисплей кажется крайне непоследовательным.
В любом случае, это всё ещё лишь патент и не до конца ясно, как скоро компания представит подобный ноутбук. Более того, вполне возможно, что Apple в принципе откажется от идеи реализации данного устройства.