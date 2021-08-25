Компьютеры
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Apple изобрела MacBook с двумя экранами

Выглядит интересно, но странно
В сети появилась информация о свежей разработке Apple, которая была одобрена Ведомством по патентам и товарным знакам США. Речь идёт о ноутбуке, оснащённом сразу двумя дисплеями.
Apple изобрела MacBook с двумя экранами

При этом один из экранов выступает в качестве виртуальной клавиатуры, сообщает 9to5Mac. Именно она должна будет заменить традиционную, добавив при этом возможность беспроводной зарядки iPhone.

Apple изобрела MacBook с двумя экранами

Стоит отметить, что свежий патент особенно интересен на фоне предыдущих слухов, согласно которым Apple откажется от сенсорной панели Touch Bar в грядущих MacBook Pro. Ведь если компания намерена избавиться от небольшой области с тач-управлением, появление подобной панели размером с дисплей кажется крайне непоследовательным.

В любом случае, это всё ещё лишь патент и не до конца ясно, как скоро компания представит подобный ноутбук. Более того, вполне возможно, что Apple в принципе откажется от идеи реализации данного устройства.