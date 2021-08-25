Apple изобрела MacBook с двумя экранами

Стоит отметить, что свежий патент особенно интересен на фоне предыдущих слухов, согласно которым Apple откажется от сенсорной панели Touch Bar в грядущих MacBook Pro. Ведь если компания намерена избавиться от небольшой области с тач-управлением, появление подобной панели размером с дисплей кажется крайне непоследовательным.

В любом случае, это всё ещё лишь патент и не до конца ясно, как скоро компания представит подобный ноутбук. Более того, вполне возможно, что Apple в принципе откажется от идеи реализации данного устройства.