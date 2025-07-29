Apple хотела вернуть логотип с яблоком под экраном iMac M4, но передумала

По его словам, на раннем этапе разработки, Apple действительно тестировала прототипы iMac с логотипом под экраном, но позже отказалась от этой идеи.

С момента редизайна в 2021 году (вместе с переходом на Apple Silicon) у моноблоков iMac исчезло привычное «яблоко» с лицевой стороны — впервые за многие годы. Тем не менее, крупный логотип всё ещё присутствует на задней панели устройства.

По мнению ряда пользователей, возвращение логотипа могло бы усилить фирменный стиль и сделать переднюю панель менее «пустой», но Apple, похоже, придерживается минималистичного подхода.