Apple начала продажу клавиатуры для компьютеров со встроенным сканером отпечатка пальцев

Как всегда, в России она стоит дороже, чем в США

iMac 2021 анонсировали ещё в апреле 2021 года. Именно в комплекте с этими компьютерами Apple поставлялась новейшая клавиатура Magic Keyboard с одной интересной особенностью — сканером отпечатка пальцев Touch ID.