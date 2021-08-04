Apple начала продажу клавиатуры для компьютеров со встроенным сканером отпечатка пальцев

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Apple начала продажу клавиатуры для компьютеров со встроенным сканером отпечатка пальцевКак всегда, в России она стоит дороже, чем в США
iMac 2021 анонсировали ещё в апреле 2021 года. Именно в комплекте с этими компьютерами Apple поставлялась новейшая клавиатура Magic Keyboard с одной интересной особенностью — сканером отпечатка пальцев Touch ID.
И вот, спустя почти полгода после весенней презентации, купертиновцы наконец-то готовы начать продажи этой клавиатуры отдельно от моноблока, пишет Ars Technica. Цена устройства — 150 долларов в США и, внезапно, 14 900 рублей в России.
Одновременно с этим Apple также начала продажи обновлённой мыши Magic Mouse и трекпада Magic Trackpad. За них просят 79 долларов (в России — 7900 рублей) и 129 долларов (в нашей стране — 12 900 рублей) соответственно.
Отметим, что Magic Keyboard с Touch ID совместим лишь с компьютерами Apple, базирующимися на фирменном чипе M1. Таким образом, Intel-версии ноутбуков и ПК от яблочной компании не смогут работать со сканером отпечатка пальцев.