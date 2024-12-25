Apple начнёт выпускать ПК с разделёнными центральным и графическим процессорами

Как сообщил инсайдер, заявленные флагманские процессоры будут производиться по 3-нм техпроцессу N3P, который снизит энергопотребление на 5-10% по сравнению с чипами M4 N3E, также это на 5% повысит производительность.

По словам аналитика, Apple впервые разделит центральный и графический процессоры. Как отмечалось выше, это будет сделано для «значительного» прироста производительности за счёт использования «серверной» компоновки SoIC-mH: пространство, занимаемое чипом, сократится на 30-50%. Это улучшит теплоотвод и снизит риск троттлинга.

Всё это касается только процессоров Apple Silicon M5 Pro, Max и Ultra. Касательно сроков, младшие версии чипов М5 выйдут в первой половине 2025 года, М5 Pro и Max — во второй, а Ultra — в 2026.