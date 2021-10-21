Apple не соврала: графика тонких ноутбуков MacBook Pro действительно близка к RTX 3080 по производительности

Как заявляли представители Apple, графический чип обеспечивает производительность до 10,4 TFLOPs. Теоретически, GPU M1 Max должен работать примерно на уровне GeForce RTX 3060 Mobile, который предлагает 10,91 TFLOPs.

Как уверяли на презентации новых макбуков представители вендора, графические чипы процессоров M1 Max, потребляющие 60 Вт, вполне успешно могут конкурировать с зарекомендовавшими себя GeForce RTX 3080 Mobile, энергопотребление которых — 160 Вт. Представители Apple также утверждали, что их графический чип может работать на таком же уровне, но с энергопотреблением, меньшим на 100 Вт. Компания также предоставила сравнение со 100-ваттным вариантом GeForce RTX 3080, где M1 Max продемонстрировал энергопотребление ниже на 40%.

Делая такие заявления Apple, тем не менее, не предоставила конкретных доказательств своих слов. Кроме того, не было сказано ничего об условиях, в которых проводились тесты конкурирующих чипов.

Поэтому будем отталкиваться от той информации, которая есть «на руках». Это проведённый инсайдерами тест GFXBench. Это бенчмарк для смартфонов, потому эти тесты не вполне подходят для современных видеокарт. К тому же тест M1 Max был представлен на Mac OS X с API Metal, в то время как GeForce RTX 3080 Mobile и Radeon RX 6800M были представлены на Windows с API OpenGL. То есть бенчмарк проводился в различных средах. Также стоит учитывать, что результаты производительности GPU в тестах GFXBench представлены в режиме Offscreen, без вывода на экран.

Но всё же, если верить предоставленным цифрам, M1 Max выглядел довольно хорошо рядом с GeForce RTX 3080 Mobile или Radeon RX 6800M. Чип Apple превосходил GPU Nvidia и AMD в некоторых рабочих нагрузках и оставался в пределах небольшого отрыва в других.