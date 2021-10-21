Apple не соврала: графика тонких ноутбуков MacBook Pro действительно близка к RTX 3080 по производительности

Apple не соврала: графика тонких ноутбуков MacBook Pro действительно близка к RTX 3080 по производительностиЭто показал тест, проведённый инсайдерами
Как заявляли представители Apple, графический чип обеспечивает производительность до 10,4 TFLOPs. Теоретически, GPU M1 Max должен работать примерно на уровне GeForce RTX 3060 Mobile, который предлагает 10,91 TFLOPs.
Как уверяли на презентации новых макбуков представители вендора, графические чипы процессоров M1 Max, потребляющие 60 Вт, вполне успешно могут конкурировать с зарекомендовавшими себя GeForce RTX 3080 Mobile, энергопотребление которых — 160 Вт. Представители Apple также утверждали, что их графический чип может работать на таком же уровне, но с энергопотреблением, меньшим на 100 Вт. Компания также предоставила сравнение со 100-ваттным вариантом GeForce RTX 3080, где M1 Max продемонстрировал энергопотребление ниже на 40%.
Делая такие заявления Apple, тем не менее, не предоставила конкретных доказательств своих слов. Кроме того, не было сказано ничего об условиях, в которых проводились тесты конкурирующих чипов.
Поэтому будем отталкиваться от той информации, которая есть «на руках». Это проведённый инсайдерами тест GFXBench. Это бенчмарк для смартфонов, потому эти тесты не вполне подходят для современных видеокарт. К тому же тест M1 Max был представлен на Mac OS X с API Metal, в то время как GeForce RTX 3080 Mobile и Radeon RX 6800M были представлены на Windows с API OpenGL. То есть бенчмарк проводился в различных средах. Также стоит учитывать, что результаты производительности GPU в тестах GFXBench представлены в режиме Offscreen, без вывода на экран.
Но всё же, если верить предоставленным цифрам, M1 Max выглядел довольно хорошо рядом с GeForce RTX 3080 Mobile или Radeon RX 6800M. Чип Apple превосходил GPU Nvidia и AMD в некоторых рабочих нагрузках и оставался в пределах небольшого отрыва в других.
Энергоэффективность M1 Max оказалась самым большим достижением, учитывая, что GeForce RTX 3080 Mobile и Radeon RX 6800M соответствуют рейтингам TGP 160 Вт и 145 Вт соответственно.
Само собой, воспринимать данный тест как полноценное исследование нельзя. Необходимо дождаться официальных бенчмарков и просмотреть их как можно больше, чтобы делать какие-то выводы.
При этом эксперты отмечают, что Apple M1 Max не обязан превосходить новейшие графические чипы от Nvidia или AMD, поскольку Apple не задумывала M1 Max для игр. Вместо этого 5-нм SoC предназначен для профессионалов, чтобы обеспечить мощную производительность процессора и графики в новых MacBook Pro, что называется, на ходу.