Apple не успеет перейти полностью на фирменные процессоры в срок

Как написал журналист, он уверен в этом потому, что Apple ещё не полностью перевела все устройства на процессоры M1, а уже планируется выпуск техники с чипом M1X — более новой разработки по сравнению с уже существующими M1. А когда начнётся миграция на Silicon — не понятно.

Также он отметил, что на M1X должны перевести в первую очередь MacBook Pro, а чуть позже Mac Mini. Пока это не сделано, и все планы по полному оснащению устройство чипами Apple Silicon являются призрачными. При этом он подчеркнул, что если Apple всё же успеет что-то сделать в этом направлении, то обновлённый и более компактный Mac Pro с Apple Silicon появится не раньше конца следующего года.