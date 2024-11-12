Apple объяснила, почему в Mac mini кнопка включения спрятана на дне

Это решение вызвано необходимостью уменьшить размер устройства, сохранив при этом высокую производительность.

По словам топ-менеджеров Apple — Грега Джосвиака и Джона Тернуса — данное расположение стало единственным возможным в условиях компактного расположения компонентов.

Многие пользователи Mac mini, как правило, не выключают устройство полностью, а предпочитают переводить его в спящий режим.

В этом случае доступ к кнопке включения становится менее значимым. Кроме того, инженеры Apple добились удобного доступа к кнопке на дне: для включения достаточно просто коснуться её пальцем.

Уменьшение габаритов повлекло за собой необычные инженерные решения. Например, для сохранения внутреннего пространства и оптимального охлаждения был добавлен отдельный модуль для Wi-Fi и Bluetooth на второй плате.

Несмотря на споры о расположении кнопки, базовая модель Mac mini с чипом M4, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ продается за $599 долларов, что делает его доступным и производительным решением.