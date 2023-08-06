Apple отчиталась по результатам полного отказа от процессоров Intel

Apple отчиталась по результатам полного отказа от процессоров IntelНачался рост продаж
Запуск нового поколения компьютеров Mac Pro на собственном процессоре Apple стал завершением полного отказа компании от продуктов Intel.
Этот процесс стартовал в 2019 году и завершился в 2023, в связи с чем Apple представила отчёт о растущем заработке и увеличении рыночной доли. Так, переход на процессор на кристалле (SoC) Apple Silicon побудил многих пользователей Mac обновить текущие компьютеры и привлёк немало новых покупателей, до этого пользовавшихся Windows.
Во 2 квартале 2019 года Apple продала 4,077 млн ПК и занимала 6,3% рынка. Через 4 года, во 2 квартале 2023 доля компании составила уже 8,6% рынка, продано было за этот период 5,3 млн компьютеров. И это не самые большие цифры за 4 года: в 1 квартале 2022 Apple удалось продать 7,342 млн ПК с долей рынка в 9,3%.
Apple подчеркнула позитивную динамику в связи с отказом от процессоров Intel, так как теперь у компании полный контроль над аппаратным и программным обеспечением. Проектирование архитектуры компьютеров на собственном процессоре позволяет Apple интегрировать специализированные ускорители в свои системы и максимизировать производительность в приложениях.