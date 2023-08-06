Apple отчиталась по результатам полного отказа от процессоров Intel

Этот процесс стартовал в 2019 году и завершился в 2023, в связи с чем Apple представила отчёт о растущем заработке и увеличении рыночной доли. Так, переход на процессор на кристалле (SoC) Apple Silicon побудил многих пользователей Mac обновить текущие компьютеры и привлёк немало новых покупателей, до этого пользовавшихся Windows.

Во 2 квартале 2019 года Apple продала 4,077 млн ПК и занимала 6,3% рынка. Через 4 года, во 2 квартале 2023 доля компании составила уже 8,6% рынка, продано было за этот период 5,3 млн компьютеров. И это не самые большие цифры за 4 года: в 1 квартале 2022 Apple удалось продать 7,342 млн ПК с долей рынка в 9,3%.

Apple подчеркнула позитивную динамику в связи с отказом от процессоров Intel, так как теперь у компании полный контроль над аппаратным и программным обеспечением. Проектирование архитектуры компьютеров на собственном процессоре позволяет Apple интегрировать специализированные ускорители в свои системы и максимизировать производительность в приложениях.